72

0



Equipas portuguesas também dão cartas nas melhores diferenças de golos

No futebol o mais importante é marcar golos. No entanto, tanto no futebol como em outras modalidades, também se diz que são as defesas que ganham campeonatos. É então importante manter o equilíbrio entre golos marcados e sofridos. Estas são as 10 equipas das principais ligas europeias com melhor diferença de golos (entre sofridos e marcados) e há dois clubes portugueses entre os gigantes.