Eram muitas curvas para tão poucas 'redes'

Fran Petersen é uma modelo de fitness brasileira que fez igualmente sucesso no último carnval do Rio de Janeiro, desfilando pelo Académicos da Rocinha e que é também adepta ferranha do exercício físico. No início do mês de setembro pôs fim à sua conta de Instagram e afastou-se das redes sociais e os seus seguidores ficaram a perder... isto [Fotos: MF Press Global]