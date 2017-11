Escândalo em Espanha: Árbitro acaba jogo... quando a bola ia a caminho do golo

Este é um daqueles vídeos que, por mais vezes que seja visto, dificilmente se percebe o que levou o árbitro a tomar esta decisão. Tudo aconteceu no duelo entre Gimnástica Segoviana e Ponferradina, na Segunda Divisão B espanhola, onde o juiz decidiu dar o apito final durante um lance que, já para lá do apito... deu golo ao Ponferradina! Naturalmente, os jogadores do Ponfe nem queria acreditar.