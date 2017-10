0

Espanhóis ficaram 'doidos' com esta finta de avançado português

Ricardo Vaz, avançado do Reus Deportiu, deixou este sábado os jornalistas espanhóis rendidos com esta finta sensacional no duelo diante do Cultural Leonesa. A finta foi de tal forma sensacional que o jornal 'AS' até questiona: "Ricardo Vaz melhorou finta de Neymar?"