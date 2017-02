1773

4



Este jogador do Ajax quis provar que o fair play... é uma treta

O lateral holandês Jöel Veltman, do Ajax, e o médio australiano Craig Goodwin, do Sparta Roterdão, protagonizaram este domingo um episódio curioso no encontro da liga holandesa disputado entre duas equipas. Com um companheiro por terra, o homem da casa pediu uma pausa ao adversário, para que o colega pudesse recuperar. Goodwin foi na conversa, parou e Veltman seguiu com a bola. Se tem sido golo...