80

1



Esqueça os golos de Ronaldo e Messi: o prémio Puskas deste ano já tem vencedor!

Depois de um 'desconhecido' Wendell Lira ter vencido o Prémio Puskas pelo melhor golo de 2015, eis que outro brasileiro pode ter um lugar garantido na história com este golo: Mirray, médio-ofensivo de 23 anos formado no São Paulo, marcou este tento na vitória por 4-1 do Comercial frente ao Catanduvense que... é melhor ver!