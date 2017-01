0

Essam El Hadary faz história na CAN

Aos 44 anos, festejados no passado domingo, o egípcio Essam El Hadary tornou-se no jogador mais velho a atuar na fase final de uma Taça das Nações Africanas. Em Port-Gentil, no Gabão, o veterano guarda-redes - que participou na conquista de quatro (1998, 2006, 2008, 2010) dos sete títulos africanos do Egito - não foi titular mas acabou por ser lançado por Héctor Cúper aos 25', para render o lesionado El Shennawy, no empate (0-0) frente ao Mali, em jogo da 1.ª jornada do Grupo D da CAN'2017.