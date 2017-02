619

Esta bola vinha do céu e foi recebida por um anjo na terra

O Manchester City venceu por 2-0 na deslocação ao reduto do Bournemouth no encerramento da 25.ª jornada da Premier League, com Raheem Sterling a ser considerado o homem do jogo. Todavia, no meio-campo do onze escalado por Pep Guardiola, o pequeno David Silva foi o 'motor' e também o 'mágico' dos citizens.