Esta defesa tem tanto de brilhante como de impossível

O guarda-redes do Consett AFC fez uma defesa digna de aplausos frente ao South Shields, ainda que tenha saído derrotado (1-3), a contar para as 'meias' do Durham County Challenge Cup. Peter Jeffries defendeu de forma instintiva e incrível e ainda ninguém conseguiu perceber como é que esta defesa é possível. Veja por si mesmo...