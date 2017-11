Esta é a bola do próximo Mundial

A Adidas apresentou esta quinta-feira a Telstar 18, a bola que será utilizada no Mundial'2018, na Rússia. Trata-se de uma homenagem à primeira bola da marca alemã num Campeonato do Mundo, o de 1970. O novo modelo inclui um invoador chip NFC que permite a interação digital com o consumidor e foi alvo de testes em algumas das melhores equipas do mundo, como a seleção argentina, o Manchester United e o Real Madrid, informa a Adidas.