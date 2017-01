80

Esta é a equipa do ano de FIFA 17

A EA Sports revelou a equipa do ano do FIFA 17 em modo FIFA Ultimate Team. De forma a celebrar esta ocasião, até dia 16 de janeiro será possível encontrar versões especiais dos jogadores da Team of the Year em FIFA Ultimate Team, que apresentarão algumas das pontuações mais altas alguma vez vistas no jogo. Estes jogadores estarão apenas disponíveis durante este fim de semana.