Esta é a fórmula que Özil encontrou para melhorar as exibições

Amine Gülse, miss Turquia 2014, foi fotografada com Mesut Özil a aproveitar a pausa - visto só voltarem a jogar a 4 de março - do criativo do Arsenal. O alemão, que não tem tido uma época fácil, parece ter encontrado na bela manequim a solução para tentar reverter a situação dentro de campo.