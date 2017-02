0

Esta é só para ver se Falcão aprende a marcar penáltis...

O Monaco venceu na deslocação a casa do Guingamp (2-1), com Fabinho em destaque aos 86 minutos por ter recorrido ao 'método Panenka' para enganar o guarda-redes sueco Karl-Johan Johnsson e fazer o 2-0. E na cabeça de alguns adeptos monegascos terá ficado a interrogação: não teria sido melhor mandar o jovem brasileiro - que passou pelo Rio Ave - marcar o penálti ao Manchester City, no jogo da Champions de terça-feira? Radamel Falcão, que surge nestas imagens a aplaudir Fabinho, falhou o que seria o 3-1... Fica à consideração do treinador Leonardo Jardim.