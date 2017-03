0

Esta entrada assassina valeu apenas... cartão amarelo

Há momentos no jogo que por vezes são entendidos como inexplicáveis por quem os vê de fora e este, protagonizado por Juan Aponte, do Jorge Wilstermann, entra para esse lote. A começar pela entrada que fez a Borja, no duelo com o Palmeiras, e depois por ter decidido reclamar de um cartão amarelo... que poderia muito bem ter sido vermelhor.