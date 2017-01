0

0



Está feita a promessa: Ivi vai tirar quase tudo no Carnaval

Ivi Pizzott, rainha de bateria da escola paulistana Camisa Verde e Branco, é contra maltratar animais para brilhar no sambódromo do Anhembi no Carnaval 2017. Por isso, promete aparecer com 'quase nada' a exemplo do ano passado [Fotos: Marcos Mello/MF Assessoria]