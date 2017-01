0

Esta imagem de Pogba vai ficar para a história

O internacional francês Paul Pogba volta a fazer história. Depois de no verão se ter tornado no futebolista mais caro da história, agora o médio do Manchester United torna-se no primeiro jogador com o seu próprio emoji no Twitter... A sua nova imagem foi criada para promover o clássico Manchester United-Liverpool, de domingo, e poderá ser usada até 5 de fevereiro, dia em que os red devils defrontam o campeão Leicester.