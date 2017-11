Esta simulação valeu uma suspensão a Niasse

Oumar Niasse, do Everton, foi esta terça-feira formalmente acusado pela Federação Inglesa de ter tentado enganar o árbitro no duelo com o Crystal Palace, no qual 'cavou' um penálti bastante polémico. A ação foi analisada e o painel entendeu que tudo se tratou de uma simulação, motivo pelo qual o jogador é agora alvo de ação disciplinar, que no caso será a primeira na história da Premier League a punir uma simulação.