Estádio da Juventus escureceu e vestiu-se com as cores portuguesas

Antes do apito inicial do Juventus-Sporting, cumpriu-se um minuto de silêncio em memória das vítimas dos incêndios em Portugal. As luzes do estádio foram desligadas, restando apenas as cores portuguesas e vislumbrando-se uma bandeira portuguesa gigante.