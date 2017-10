0

Estádio da Luz recebeu estes convidados especiais

Tiago Pires foi com o campeão mundial de surf Mick Fanning, Matt Wilkinson e Ian Gouveia assistir ao jogo Benfica-Manchester United, da 3.ª jornada da Liga dos Campeões (terminou com a derrota encarnada por 1-0). Os surfistas, que vão disputar a penúltima etapa do circuito mundial em Peniche a partir de amanhã, receberam camisolas personalizadas...