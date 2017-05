0

Estádio Nacional está pintado de... verde e branco

A três dias da final da Taça de Portugal, entre Benfica e V. Guimarães, o Estádio Nacional está pintado de... verde e branco, cores do Celtic. No dia em que se comemoram 50 anos da vitória do emblema escocês na Taça dos Campeões Europeus, diante do Inter, centenas de adeptos fizeram romaria ao palco da final. O resultado é... festa rija.