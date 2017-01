0

Estará aqui o melhor troféu de Iturbe?

Guadalupe Gonzalez, namorada do outrora apelidado de 'novo Messi', Juan Manuel Iturbe, faz furor no Paraguai, onde foi coroada Miss, mas não só. A modelo encantou o ex-FC Porto e é neste momento o melhor troféu do argentino.