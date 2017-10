166

1



Estas imagens estão a gerar polémica: já dizem que Falcão tentou combinar resultado

Colômbia e Peru defrontaram-se na última jornada da fase de apuramento para o Mundial'2018 e com o resultado 1-1 ambas fizeram a festa: os colombianos garantiram passagem direta, enquanto o Peru vai ao playoff. Mas mal o jogo acabou, nas redes sociais começaram a circular estas imagens e a suspeita de que Falcão tenha tentado combinar o resultado com os jogadores do Peru...