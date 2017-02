0

Estava desatento e... ficou com os cordões desapertados

No duelo com o Deportivo Capiatá, o ex-portista Carlos Alberto, do Atlético Paranaense, procurou atrasar a reposição da bola por parte de Julio Irrazábal, mas não estava à espera do 'descaramento' do adversário, que aproveitou a desatenção deste para... lhe desapertar os cordões.