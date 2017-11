Este Donnaruma é um grande chato... chega a todo o lado

O Milan empatou em casa frente ao Torino e bem pode agradecer a Gianluigi Donnarumma, que com estas duas grandes defesas encadeadas tratou de manter o resultado a zero já bem perto do final do jogo da 13.ª jornada da Serie A. Dá jeito ter quase dois metros de altura, mas é preciso 'algo' mais... como acontece no caso do jovem italiano.