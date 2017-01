1

Este é o primeiro golo do craque que custou ao Inter mais de 25 milhões de euros

No último verão, o Inter pagou mais de 25 milhões de euros por Gabriel Barbosa, mas o craque brasileiro, que também é conhecido como Gabigol, só na terça-feira se estreou a marcar com a camisola do clube italiano, numa altura em que se fala numa eventual transferência do avançado.