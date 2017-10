0

Este é o sonho do Fuenlabrada para o jogo com o Real Madrid

O Estádio Fernando Torres, em Fuenlabrada, recebe quinta-feira o jogo entre a equipa local e o Real Madrid, a contar para a Taça do Rei. "Gostamos de sonhar em grande... e os sonhos por vezes realizam-se", escreveu o clube da segunda divisão B no vídeo de promoção do encontro dos 16 avos de final da Taça do Rei.