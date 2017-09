280

Este é o cântico de apoio a Lukaku que está a chocar Inglaterra

Alguns adeptos do Manchester United decidiram criar um novo cântico de apoio para Romelu Lukaku e acabaram por ficar na mira da 'Kick It Out', organização britânica anti-racismo no futebol, que já contactou o clube e a federação no sentido de colocar ponto final na situação e de identificar os infratores. No cântico cuja melodia base é a música 'Made Of Stone', do grupo Stone Roses, os adeptos fazem referência ao tamanho do pénis de Romelu Lukaku, que a entidade considera ter cariz ofensivo e discriminatório e de constituir um estereótipo racista.