Este elogio a Marco Silva já deve ter chegado aos ouvidos de Mourinho...

O Everton elegeu Marco Silva para suceder a Ronald Koeman, mas o Watford recusa deixar sair o treinador português cujo talento não escapou aos clubes da Premier League depois de menos de meio ano de trabalho ao serviço do Hull City. O triunfo sobre o Newcastle em St. James Park no sábado convenceu ainda mais adeptos... e comentadores. Jermain Jenas, antigo futebolista e agora membro do painel de analistas do canal BT Sport, recorreu mesmo a um adjetivo para caraterizar Marco Silva que remete para um outro treinador português que há pouco mais de 13 anos também tomou de assalto a Premier League: José Mourinho. Jenas disse que o técnico é... especial.

"Ele é especial. Se vermos o impacto que teve no Hull City... sim, é certo que eles desceram [de divisão], mas houve uma evolução. [E] Desde a chegada dele ao Watford estamos a falar de 21 pontos em 13 jogos - é o melhor arranque de temporada deles. Eu gostaria que ele ficasse [no Watford]. Acho que é um treinador de topo e era bom que ficasse até final da temporada", disse Jenas, que fez dupla no painel de comentadores com Alan Shearer, antiga glória da seleção inglesa e do... Newcastle.