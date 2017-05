0

Este era o golo do ano se Messi não estivesse fora-de-jogo

Este lance no jogo do Barcelona frente ao Eibar foi bem invalidado porque Lionel Messi estava fora-de-jogo. Mas vale a pena ver - e rever - o que o génio argentino inventou para fazer a bola entrar na baliza. Um toque de calcanhar, com 'cueca' ao guarda-redes...