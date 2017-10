0

Este falhanço é de ficar louco... Marco Silva que o diga

O Watford foi a Stamford Bridge 'bater o pé' ao Chelsea e esteve mesmo em vantagem no marcador. Mas no minuto antes de Roberto Pereyra fazer o 2-1 (49') Richarlison teve nos pés oportunidade soberana para marcar. Um daqueles lances que deixa qualquer um louco... como deve ter sucedido com Marco Silva, o treinador dos hornets.