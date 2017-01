457

Este foi o onze ideal da FIFA em 2016

Cristiano Ronaldo é o único português presente no onze do ano FIFA FIFPro, revelado esta segunda-feira durante a gala da FIFA, em Zurique. Pepe, outro candidato, acabou por ficar de fora de uma equipa dominada pelo Real Madrid, com cinco elementos. Refira-se no entanto, que o Barcelona também pode dizer que teve cinco, na medida em que Dani Alves atuou nos catalães na primeira metade do ano - transferiu-se para a Juventus no verão.