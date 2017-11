Este gesto de Firmino deixou adeptos do Sevilha em fúria

Roberto Firmino protagonizou esta terça-feira, diante do Sevilha, um momento que deixou os adeptos da equipa andaluza à beira de um ataque de nervos. Com um gesto que deixa até transparecer algum desprezo, o brasileiro finalizou sem olhar para a bola no 3-0 do Liverpool, como quem dizia que estava a ser tudo fácil. O pior veio depois: o Sevilha reagiu e chegou mesmo ao empate a três.