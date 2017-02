2613

3



Este gesto de Guardiola está a comover o mundo

O gesto de Guardiola no final do jogo de segunda-feira está a comover o mundo. Depois da vitória do Manchester City sobre o Bournemouth (2-0), a contar para a 25.ª jornada da Premier League, o treinador espanhol apressou-se a ir ter com Harry Arter, jogador do Bournemouth, para desejar sorte para o nascimento do filho. As palavras de apoio ganham ainda outra emoção uma vez que a mulher do internacional irlandês perdeu uma filha no parto em 2015. "Ele ter desejado sorte a mim e à minha companheira para esta semana foi incrível", desabafou Arter ao jornal 'Daily Echo'.