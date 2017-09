0

Este gesto obsceno valeu um jogo de suspensão e 20 mil euros de multa

Daniel Baier, futebolista do Augsburgo, fez um gesto obsceno dirigido ao treinador do Leipzig na última jornada da Bundesliga. O árbitro não viu, nem com recurso ao VAR, mas o futebolista alemão foi punido à posteriori com um jogo de suspensão e 20 mil euros de multa. Baier ainda tentou pedir desculpa a Ralph Hasenhüttl, mas este recusou explicações...