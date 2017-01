0

Este golo deixou Carvalhal à beira de um ataque de nervos

Carlos Carvalhal viu este domingo o seu Sheffield Wednesday ser afastado da Taça de Inglaterra, ao perder por 3-0 diante do Middlesbrough, num encontro em que tudo correu mal aos pupilos do técnico português. O cúmulo foi mesmo o segundo golo do Boro, apontado por Álvaro Negredo... O culpado foi Joseph Wildsmith, um guarda-redes que atua com a camisola número 2...