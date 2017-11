Este jogador vai pensar duas vezes antes de enviar outra bola para a bancada...

O Leicester colocou-se em vantagem no marcador em casa do West Ham aos oito minutos de jogo e começou de imediato a recorrer a expedientes para 'queimar' tempo. O exemplo nestas imagens é Demarai Gray, que persegue uma bola já fora das quatro linhas, dando-lhe um pontapé que a faz chegar à bancada. O extremo não estava certamente à espera que o esférico voltasse tão depressa para trás e lhe acertasse mesmo nas costas, com a 'ajuda' de um adeptos dos hammers mais 'consciencioso'. O West Ham acabaria por empatar a partida da Premier League.