Este livre de Kyle Walker foi uma ameaça ao... trafego aéreo em Londres

Este livre de Kyle Walker no Inglaterra-Eslovénia, no Estádio de Wembley (Londres), deu origem a um 'incêndio' no Twitter, com adeptos ingleses a troçarem da forma como o lateral-direito bateu a bola, tentando imitar David Beckham. O resultado, como pode ver, foi desastroso e houve mesmo quem arriscasse escrever que o trafego aéreo tem de ser encerrado sempre que Walker seja chamado a bater livres...