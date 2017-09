0

Este momento em Alvalade deixou a irmã de Cristiano Ronaldo emocionada

A imagem de Cristiano Ronaldo surgiu no Estádio de Alvalade, na quarta-feira, no jogo entre o Sporting e o Barcelona (derrota dos leões por 1-0), num pano gigante na curva sul. Esta homenagem das claques leoninas ao craque português deixou Kátia Aveiro, irmã mais nova de Ronaldo, emocionada. "Lindo demais" escreveu a cantora no vídeo que publicou no Instagram. Kátia esteve em Alvalade acompanhada da mãe, Dolores Aveiro, da irmã Elma, assim como de alguns amigos.