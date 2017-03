0

Este 'passeio' noturno não foi do agrado de Mourinho

O tema que dominou a conferência de imprensa de José Mourinho nesta quinta-feira foi o regresso atribulado da comitiva do Manchester United após a eliminação na Taça de Inglaterra, diante do Chelsea, na noite de segunda-feira. Um problema relacionado com o 'charter' obrigou os red devils a viajar de autocarro. Depois de alguma insistência, o treinador português acabaria por aproveitar para deixar reparos à forma como decorreu o jogo com os blues e à calendarização das competições em Inglaterra, com a sua equipa a jogar segunda e quinta-feira, agora para a Liga Europa.

"A única coisa que vos posso dizer é que os meus jogadores fizeram o que todos viram na noite de segunda-feira e que na terça-feira estavam aqui às 12 horas [no centro de treinos] para trabalhar como grandes profissionais que são.

Somos profissionais e por isso treinámos na manhã seguinte e hoje fizemos o mesmo. Amanhã daremos tudo e os nossos adeptos transmitirão aquele bocado extra de energia à equipa [para vencer]. Por isso, acredito que temos capacidade para lidar com a situação e lutar para estar nos quartos-de-final.

Recebemos três presentes [na segunda-feira]. Pensávamos que um presente era suficiente, depois o segundo, que já era demasiado... o primeiro foi ter de jogar [com o Chelsea] na segunda-feira e o segundo foi ter de jogar com 10 [expulsão de Ander Herrera aos 35']. E depois ainda houve o terceiro, que foi fazer um passeio na M6", explicou Mourinho na conferência de imprensa desta quarta-feira, a qual serviu de lançamento para o embate dos oitavos-de-final da Liga Europa", ironizou Mourinho.