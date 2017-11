Este ponto deixou o Sporting a um passo dos 'quartos' da Champions

Foi com este ponto que Diogo Carvalho colocou o Sporting muito perto do apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões de ténis de mesa. Aconteceu no duelo com Niagol Stoyanov, do Pontoise, que os leões venceram com parciais de 11-5, 9-11, 11-13, 11-4 e 11-4.