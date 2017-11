Este relato entrou para a história no futebol brasileiro

Ainda é muito comum pensar-se que o futebol ainda é um jogo de homens, tanto para quem joga, como para quem vê e até para quem dele fala. Mas a pouco e pouco essa ideia vai desaparecendo e no Brasil foi dado mais um passo nesse sentido. Na terça-feira fez-se história no país, quando pela primeira vez uma partida de um campeonato profissional foi narrada por uma mulher. Aconteceu no duelo entre América Mineiro e ABC, pela voz de Isabelly Morais, um jovem de apenas 20 anos, ainda estudante, que relatou o encontro para a rádio Inconfidência.