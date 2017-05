238

Este vídeo de Casillas deixou Modric... surpreendido

Antigos colegas de equipa no Real Madrid, Iker Casillas e Luka Modric parecem manter uma boa relação. Esta quinta-feira, nas redes sociais, o guardião portista partilhou um vídeo de um exercício feito no ginásio dos dragões, algo que surpreendeu o croata. "Tu no ginásio?", questionou o médio, que logo depois levou resposta do espanhol. "Já me adaptei aos tempos atuais. Este ano ir ao ginásio tem dado jeito. Dá-lhe duro em Málaga!", escreveu Iker, aludindo ao encontro de domingo, que pode dar o título aos merengues.