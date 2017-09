2607

25



Estendido no relvado após o apito final, Coentrão teve o apoio de Jesus

Mal soou o apito final do Moreirense-Sporting, Fábio Coentrão surgiu deitado no relvado, possivelmente desanimado com o empate concedido pelos leões. Alguns colegas de equipa fizeram questão de o levantar e o lateral recebeu ainda o apoio de Jorge Jesus.