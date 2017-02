1949

Estes foram os momentos de glória de Ederson contra o Dortmund

Ederson foi decisivo para a vitória do Benfica sobre o Borussia Dortmund, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Para além de um penálti, o guarda-redes travou ainda outros remates muito perigosos dos atacantes alemães, com particular destaque para uma aos 84'. Isto com responsáveis da seleção brasileira nas bancadas a observá-lo...