Dois portugueses e Svilar nos melhores 'teenagers' para a FourFourTwo

A revista 'FourFourTwo' elaborou, em conjunto com o Football Manager 2018, um ranking dos 100 melhores jogadores do planeta, com idade abaixo dos 20 anos,. O leque de 'teenagers' ainda não foi divulgado na totalidade mas, para já, há dois portugueses e o guardião do Benfica, Mile Svilar. Confira a lista de jovens craques já apresentada e acompanhe a atualização.