Estrela do UFC derrotada... no braço de ferro

Para se triunfar no UFC é preciso ter força, mas não é esse o único requisito para o sucesso. Que o diga Jon Jones, um dos nomes mais mediáticos do conhecido, que na semana passada, durante a FitExpo L.A., enfrentou o culturista Sadik Hadzovic num braço de ferro. Aí venceu, mas o problema foi quando surgiu em cena Robert Oberst, um profissional na arte do braço de ferro...