Evra a puxar... um jipe? Não admira que diga que vai voltar mais forte do que nunca

Depois dos incidentes em Guimarães e da rescisão de contrato com o Marselha, Patrice Evra voltou a mostrar a sua boa disposição nas redes sociais. O lateral apareceu a carregar um jipe e deixou uma promessa. "Às vezes a vida pode ser difícil, mas temos de continuar a sorrir e, claro, a amar este jogo. Vou regressar mais forte do que nunca. Sempre com energia positiva", afirmou o francês.