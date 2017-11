Evra passou-se e aplicou golpe de UFC a adepto do Marselha

Mesmo ainda antes do apito inicial do duelo entre V. Guimarães e Marselha já o caldo estava entornado. Tudo sucedeu quando um grupo de adeptos franceses superou as barreiras de segurança e saltou para junto da baliza, tendo no meio disto existido alguma troca de palavras menos agradável entre estes e Patrice Evra. O lateral do Marselha perdeu mesmo a cabeça e deu um pontapé ao estilo do UFC a um dos fãs!