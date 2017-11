Evra quebra silêncio... com um panda metido ao barulho

Fervoroso utilizador do Instagram, Evra voltou àquela rede social dias depois do episódio que protagonizou no D. Afonso Henriques antes do V. Guimarães-Marselha, e que lhe valeu o afastamento do clube francês. "Grande resultado esta noite, muito bom rapazes, estou muito orgulhoso de vocês. Obrigado a todos os adeptos do Marselha. Tenho recebido muito apoio deles", escreveu ontem o internacional francês na legenda desta 'curiosa' fotografia. As reações 'choveram' de imediato, incluindo a de Dani Alves: "És o melhor, urmão. Sempre", escreveu o brasileiro do PSG