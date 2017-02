0

0



Ex-benfiquista Artur brilha no meio do dilúvio

Esta madrugada, em jogo do Estadual Catarinense, a Chapecoense confirmou o seu favoritismo e bateu o Metropolitano por 4-0, numa partida na qual, mesmo assim, o ex-benfiquista Artur teve trabalho redobrado... no meio do dilúvio.